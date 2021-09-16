В Череповце охранник яхт-клуба смертельно отравился на работе

В Череповце сторож отравился на рабочем месте - в яхт-клубе. ЧП случилось 15 сентября в яхт-клубе в Зашекснинском районе. Факт подтвердил директор спасательной службы Череповца.

"... есть информация от единой диспетчерской службы, что в охранной будке 61-летний мужчина отравился угарным газом от газовой печки. Видимо, уснул, печка работала. Он так и не проснулся", — приводит сайт cherinfo.ru слова директора спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева.

По словам специалистов, при превышении концентрации углекислого газа в воздухе выше пяти процентов можно получить легкую степень отравления, с повышением концентрации этого газа степень отравления увеличивается, вплоть до летального исхода.