Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 13:25

В Череповце охранник яхт-клуба смертельно отравился на работе

Он погиб от угарного газа
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Череповце сторож отравился на рабочем месте - в яхт-клубе. ЧП случилось 15 сентября в яхт-клубе в Зашекснинском районе. Факт подтвердил директор спасательной службы Череповца.

"... есть информация от единой диспетчерской службы, что в охранной будке 61-летний мужчина отравился угарным газом от газовой печки. Видимо, уснул, печка работала. Он так и не проснулся", — приводит сайт cherinfo.ru слова директора спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева.

По словам специалистов, при превышении концентрации углекислого газа в воздухе выше пяти процентов можно получить легкую степень отравления, с повышением концентрации этого газа степень отравления увеличивается, вплоть до летального исхода.