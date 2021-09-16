Чиновник испугал вологжан: грибы скоро "уйдут"

В Вологодской области прошел традиционный эфир «ПоОКаем в сети». На этот раз чиновник сделал достаточно громкое заявление, взволновавшее многих вологжан. По мнению начальника департамента лесного хозяйства Романа Маркова, грибы скоро "уйдут". А ведь часто жители Вологодчины зарабатывают собирательством себе на жизнь, да запасаются соленьями на зиму!

Обычно грибной сезон в регионе длится до первых сильных заморозков. Роман же отметил, что пока погода позволяет заняться сбором грибов, но скоро все может измениться. Чиновник пригласил вологжан в леса, пока есть возможность. Главное соблюдать технику безопасности при посещении леса.

Метеорологи сообщают, что после долгих дождей должны наступить сухие выходные.