В Вологде на время строительства кольца на Конева изменится схема проезда

Фото: администрация города Вологды

В областной столице стартовали работы по расширению транспортного кольца на улице Конева. На время строительства изменят схему движения.

Как сообщила пресс-служба Администрации Вологды, сначала выполнят работы, которые не помешают автомобилистам. Сейчас переносятся тротуары, разбирают углы на поворотах с Конева и Можайского. Позже приступят к расширению части кольца со стороны моста через реку Шограш. Далее профрезеруют дорожное полотно, а внутреннее кольцо обложат бордюром. Внутри засеют газон. Все работы должны быть окончены к концу октября. Об этом сообщил главный инженер ООО «Дорсервис» Сергей Кузнецов.

Полосы дороги начнут перекрывать поочередно, когда работы перейдут на саму проезжую часть. На перекрестке будет работать регулировщик ГИБДД. Кроме того, диаметр кольца будет увеличен с 24 до 27 метров, оно будет вытянуто вдоль улицы Конева. Таким образом сделают отдельные полосы для поворота направо - меньшему количеству машин нужно будет заезжать на сам перекресток. Для пешеходов оборудуют 3 островка безопасности.

Замруководителя МКУ «Служба городского хозяйства» Илья Колосов добавил: «В ближайшее время будут выполнены работы по переносу светофоров на пересечение ул. Конева и Беляева. По многочисленным просьбам вологжан оставят пешеходный переход у Дворца спорта на ул. Конева, 2в. Он также будет оборудован светофорными объектами. Они должны заработать уже в декабре этого года».