Вологодский слесарь, ремонтировавший КРАЗ, раздавил мужчину

Работника автосервиса судили - КРАЗ раздавил человека. ЧП случилось в автосервисе для большегрузов в Вологде. Слесарь ремонтировал грузовой КРАЗ и, не убедившись в положении рычага коробки передач, включил зажигание..

«Не имея права управления автомобилей указанной категории, обвиняемый не поставил положения рычага переключения коробки передач в нейтральное положение и повернул ключ зажигания автомобиля. Учитывая, что транспортное средство было на передаче, оно двинулось вперед, прижав находившегося в этом момент перед транспортным средством потерпевшего бампером к системе отопления. От полученных многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - сообщает подробности произошедшего прокуратура Вологды.

Обвиняемый признал в суде свою вину. Он пояснил, что не ожидал таких последствий своих действий.

Слесарь отправился под суд, где его приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.