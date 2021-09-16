В Вологодской области бойцы НКВД дали отпор фашистским десантникам

В Череповецком районе, в деревне Мусора, проведена реконструкция сражения под Оштой.

Единственный район Вологодчины, где шли бои - это Вытегорский. Организатором стала Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения..

Реконструкцию - как забрасывают фашистских десантников, а их наступление сдерживают бойцы НКВД показали ученики кадетского класса школы № 1 Череповца. Кроме того, ветераны-спецназовцы продемонстрировали оружие военного времени.

По мнению школьников, реконструкция — это не только глубже познать историю, но и возможность почтить память участников войны.