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Происшествия15 сентября 2021 16:58

Вологжанин вскрыл авто маникюрными ножницами, сел и уехал

Машина принадлежала его знакомой
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде 25-летний молодой человек подозревается в угоне автомобиля. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, местный житель покусился на машину своей знакомой. Ранее он ездил с подругой на ее авто и знал, что его можно завести и без ключа.

14 сентября мужчина решил в тайне от дамы покататься. Он открыл дверь машины маникюрными ножницами, сел, завел и поехал. Когда понял, что ему грозит уголовная ответственность, то оставил машину в гаражах в районе подшипникового завода.

Вологжанину грозит до 5 лет лишения свободы.