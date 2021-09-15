Вологжанин вскрыл авто маникюрными ножницами, сел и уехал

В Вологде 25-летний молодой человек подозревается в угоне автомобиля. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, местный житель покусился на машину своей знакомой. Ранее он ездил с подругой на ее авто и знал, что его можно завести и без ключа.

14 сентября мужчина решил в тайне от дамы покататься. Он открыл дверь машины маникюрными ножницами, сел, завел и поехал. Когда понял, что ему грозит уголовная ответственность, то оставил машину в гаражах в районе подшипникового завода.

Вологжанину грозит до 5 лет лишения свободы.