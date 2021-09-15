Росгвардейцы успокоили впавшую в отчаяние череповчанку: даме вернули потерянный ноутбук

С череповчанкой приключился кошмар любого офисного работника: женщина оставила рабочий ноутбук на сиденье в автобусе... Дама вспомнила о технике скоро, но не достаточно быстро: общественный транспорт уже унесся вдаль вместе с ее компьютером.

Впавшее в отчаянье женщина не знала куда ей кинуться: брать такси, вызванивать автоколонну или давать объявления во все паблики города. Тут потеряшка заметила экипаж вневедомственной охраны и взмолила о помощи. К счастью, правоохранители согласились помочь. Росгвардейцам удалось догнать автобус и вернуть имущество хозяйке.

Череповчанка написала благодарность сотрудникам: «В ноутбуке вся информация, без которой я не смогла работать. Я была на грани отчаяния и истерики. Сотрудники Росгвардии успокоили меня и помогли отыскать пропажу. Большое спасибо им за отзывчивость, оперативность, тактичность и такое внимание к бедам граждан».