Череповчанин украл 400 кг рельс

В полицию Череповца обратился представитель одной из организаций города металлургов. Он сообщил, что из промышленной части города украли рельсовые комплектующие в размере 400 кг на сумму более 20 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска вычислили предприимчивого местного жителя, замешанного в этом преступлении. Оперативникам удалось установить, что тяжелый металл явно вывезли на каком-то крупном транспорте. Злоумышленник воспользовался услугами грузового такси!

Полицейским удалось задержать подозреваемого - 45-летний ранее судимый череповчанин признался, что пошел на злодейство из-за нехватки финансов, постоянной работы у него не было, а кушать хотелось. Он сбыл металл за 6 тысяч рублей. Мужчина рискует снова отправиться на бюджетное питание на 2 года. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.