Череповчанка отдыхала дома, пока ночью в лесу ее искали волонтеры

В Череповце 14 сентября потерялась 50-летняя женщина. Дама вышла из дома на улице Бардина, но по пути за грибами к Федосову мысу заплутала и позвонила 112 в 19:26. Искать собирательницу выдвинулись спецслужбы и общественники.

Волонтеры ПСО "Азимут" незамедлительно выехали на место, попутно общаясь с потеряшкой по телефону. Череповчанка совершенно не могла внятно объяснить, как она шла и что видела. Искали ее до глубокой ночи...

Активист поисково-спасательного отряда „Азимут“ Александра Васильева рассказала: "Волонтеры пытались несколько раз дозвониться до женщины, но у нее было все время занято, а потом телефон стал недоступен. С утра сотрудники полиции обнаружили женщину дома. Оказалось, она самостоятельно вышла из леса, но в службы об этом не сообщила".

По какой причине женщина так поступила - неизвестно.