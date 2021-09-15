Губернатор Вологодчины начал лично высаживать леса в форме геоглифа

Фото: Правительство Вологодской области

Под Вологдой прошла XI экологическая акция «Сохраним лес». 14 сентября в преддверии Дня работников леса активисты высадили 150 молодых сосен у Соколовского родника в форме геоглифа - ели. В мероприятии поучаствовал и губернатор Вологодской области вместе с депутатами, сотрудниками лесного комплекса и школьниками. Саженцы были выращены в Вологодском селекционном центре.

Фото: Правительство Вологодской области

Олег Кувшинников рассказал про мероприятие: «Главные задачи акции – сохранить природное богатство и очистить наши рекреационные зоны от мусора. «Сохраним лес» проходит в одиннадцатый раз и уже стала доброй традицией. С каждым годом становится все больше участников самых разных возрастов. Сегодня деревья вместе с нами высаживали лесные кадеты, которые с юных лет понимают важность мероприятия».

В рамках акции с 21 августа по 30 ноября планируется высадить 580 тысяч деревьев на площади в 273 гектара. За десятилетие на Вологодчине появилось более 1 миллиона 360 тысяч саженцев.