В Великоустюгском районе исчез голубоглазый блондин, нуждающийся в медпомощи

В Вологодской области 9 сентября пропал Владимир Александрович Брюхов. 35-летний мужчина нуждается в медицинской помощи... Он ушел из деревни Белая в сторону поселка Сухонский Великоустюгского района.

Мужчина носит бороду, худой, глаза голубые, а волосы русые. На вид 35-40 лет. Был одет в легкую черную куртку, темные спортивные штаны и сапоги.

Если вы видели где-то пропавшего, сообщите координаторам ПСО "Тотьма-СПАС" по телефонам 8 921 533 90 26 Наталья, 8 962 667 12 89 Марина.

Требуется помощь добровольцев и распространение информации!