Нигерийцы будут питаться вологодским мороженым

Мороженое из Вологды отправилось в федеративную президентскую республику Нигерию. В августе 2021 года прошла первая поставка на экспорт в страну, расположенную на западе Африки на побережье Гвинейского залива. Проживает там более 210 млн человек.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало отправку 21 тонна вологодского десерта в южную страну: «На данную продукцию, произведенную вологодским предприятием, и соответствующую всем требованиям страны-импортера, были оформлены ветеринарные сертификаты, с которыми грузы проследовали к месту назначения».

Напомним, вологодское мороженое ранее уже отправлялось и в Китай, и в Конго, а также Израиль, Кот-д-Ивуар, Монголию и Сенегал. С начала года на экспорт вывезли 1411,5 тонн вкуснейшего продукта.