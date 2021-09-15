В центре Вологды на ходу сгорела "Шкода Октавиа"

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице во время движения задымилась и вспыхнула иномарка. ЧП произошло в полдень 15 сентября прямо под окнами телекомпании. У дома №31 по улице Предтеченской, в шаге от площади Революции горела Шкода Октавиа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Для ликвидации последствий пожара на место выдвинулись 2 автоцистерны. Пока причины возгорания автомобиля уточняются, о пострадавших не говорилось. Ожидается подробная информация от МЧС.