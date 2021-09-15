Вологжанин похитил у бывшей жены самое дорогое холодной осенью — обогреватель

50-летняя жительница города Бабаево Вологодской области обратилась в полицию с заявлением о краже керамического обогревателя фирмы «Технотек». Такой важный холодной осенью предмет женщина оценила в 3000 рублей.

Оперативники тщательно исследовали место преступления и опросили очевидцев. Выяснилось, что дверь открыли ключом, поэтому список подозреваемых сильно сузился. Сотрудники уголовного розыска сумели установить личность вора: им оказался бывший супруг потерпевшей. Он проживает вместе с заявительницей, но общего с ней хозяйства не ведет.

Во время допроса мужчина раскололся: он продал ценный обогреватель по бросовой цене в 300 рублей первому встречному, а прибыль - пропил! Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Ведется расследование. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.