Музеи Вологодчины примут вологжан бесплатно

В Вологодской области в среду, 15 сентября, объявлен день бесплатного посещения музеев. При предъявлении паспорта или другого документа, который подтверждает местную прописку, во многие музеи региона можно пройти бесплатно.

Эта акция проходит каждую третью среду месяца. Кроме того, школьники и студенты при предъявлении студенческого/справки могут посещать музеи бесплатно вне зависимости от места проживания. Не забудьте маску!

Сегодня для свободного посещения вологжан приглашает Вологодский музей-заповедник, областная картинная галерея, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей.

С полным списком музеев, которые присоединились к акции "Культура рядом" можно ознакомиться на сайте Культуры в Вологодской области.