В Вологодском районе опрокинулся КАМАЗ: пострадал водитель

В Вологодском районе на 49 километре трассы Вологда-Медвежьегорск опрокинулся пустой КАМАЗ. ДТП случилось во вторник, 14 сентября, в 13:30.

Как сообщили в местном отделе ГИБДД, 58-летний водитель не справился с управлением грузовиком на дороге. В результате, большегруз слете в кювет и рухнул на бок. Мужчина получил травмы и был госпитализирован медиками.

За 14 сентября в Вологодской области произошли 2 аварии с пострадавшими (трое человек) и 49 с материальным ущербом. Как минимум 15 вологжан сели за руль выпив.