Под Череповцом появится 4 километра сетки от лосей

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На подъезде к Череповцу и до Ботово до 15 октября планируют установить 4 км удерживающей сетки, которая остановит животных на пути к дороге. По мнению специалистов, такая сетка не уступает в эффективности электроизгороди - лоси не смогут ее порвать и устроить ДТП.

Напомним, сейчас у лосей начался период гона - брачный сезон. Самцы ревут, животные возбуждены и часто бывают агрессивны, импульсивны. Вес взрослой особи доходит до 600 кг, а рост до 2 метров. Поэтому машины после столкновения с таким великаном зачастую отправляются на свалку. Кроме того, с 1 по 30 сентября стартовал сезон охоты на лося.

Как сообщили в упрдор «Холмогоры», в 2021 году еще 2 км такой сетки появится у трасс в Вологодском районе, 6 км — в Устюженском. В 2022 в Устюженском район установят еще 8 км ограничивающей сетки. Пока в Череповецком районе размещено 25 км таких ограждений, 800 метров электроизгороди.

По данным облохотдепартамента, с начала года произошло 14 ДТП с дикими животными, при этом пострадал 21 человек. Наиболее часто подобные аварии случались в Череповецком, Устюженском, Вологодском и Сокольском районах.