Концерт Ольги Бузовой в Вологде отменен из-за низкого потребительского спроса

Концерты певицы отменены и в Вологде и в Череповце

В группе череповецкого Ледового дворца ВКонтакте появилась информация о отмене концерта поп-звезды Ольги Бузовой. Он был запланирован на 30 сентября.

Однако успевшим выбрать места в концертном зале предлагается сдать билеты, гарантируется полная компенсация денежных средств. Те, кто купил онлайн, получат деньги на банковские карты в течение трех дней.

Гастроли должны пройти и в Вологде. И тут предлагают сдать билеты. Причем в Вологде названа причина концерта. "Из-за низкого потребительского спроса".

Между тем, поп-жива не теряет присутствия духа и намерена продолжить свое образование, правда, не певческое. Посмотрев сериал, она вдохновилась историей и решила поступить на аспирантуру истфака МГУ:

- Я просто в шоке, почему никто в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру истфака МГУ! - сообщила исполнительница хита «Под звуки поцелуев».

А пока вологжане - кто, рыдая, сдает билеты, а другие ехидничают: "Ей доплачивать надо, чтобы на сцену не выходила" или мечтают о рок-концертах.