Пристававший к 15-летней девочке вытегор потребовал у ее отца компенсацию

В Вытегорском районе мировой судья рассмотрел дело о причинении легкого вреда здоровью. 1 июня в Вытегре местный житель Ян пришел к своему знакомому Дмитрию и не менее 10 раз ударил того кулаком по лицу, а потом добавил и головой. Пострадавший побежал в полицию и попросил взыскать с обидчика 80 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, вспышка агрессии была вызвана тем, что совершеннолетний Дмитрий в тот день совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери Яна. После вскрывшихся деталей, обвиняемый в насилии над несовершеннолетней внезапно отказался от претензий ее отцу. Уголовное дело в отношении отца прекращено.

Кроме того, Дмитрий находился под стражей с 12 июня 2021 года. В Вытегорском районном суде скоро рассмотрят его дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.