В Череповце пропала 27-летняя девушка

В Череповце пропала молодая девушка. 27-летняя Кристина Павловна Копаркова вышла из дома №13 по улице Остинская и исчезла. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Кристина ростом 170 см, худенькая, темные волосы ниже плеч, глаза карие. На момент пропажи была одета в черную джинсовую куртку, черные лосины с кожаными вставками и белые кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак и голубой зонт.

Если вы видели девушку или знаете, где она находится, позвоните в полицию 102, либо волонтерам ПСО "Ты не один" по телефону 8 (911) 505 68 98. Кроме того, требуется распространение информации.