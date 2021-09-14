В Зашекснинский микрорайон Череповца тепло начнут подавать вечером

В Череповце в Зашекснинском микрорайоне идут пятые сутки монтажа нового участка теплотрассы у котельной «Южная», хотя подрядчик планировал выполнить работы за трое суток. Однако ситуация усложнилась, появились проблемы с трудовыми ресурсами и техникой. На помощь пришла компания «Северсталь», предоставив спецтехнику, а также удалось привлечь дополнительных подрядчиков.

"Сейчас мы находимся на финишной прямой. В день работает до 30 монтажников и сварщиков. Когда они закончат работы, сети будут заполняться теплоносителем, это займет порядка четырех часов», — написал представитель мэрии Артем Дмитриев на своей странице ВК.

По его прогнозам, 14 сентября вечеру, если все пойдет по плану и подрядчик не подведет, все работы завершат и начнут заполнение сетей, сообщает портал Город Че.