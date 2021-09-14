Пропавшего пенсионера нашли под Череповцом с помощью дрона: он погиб

28 августа 62-летний Сергей Викторович ушел со своей дачи в деревне Высоково в магазин в соседней деревне Сурково. Мужчина бесследно исчез, тело его обнаружили лишь спустя две недели... 11 сентября его заметили в поле около Сурково при съемках с квадрокоптера. На данный момент устанавливается причина смерти пенсионера.

Кроме того, в тот же день в Череповецком районе в лесу у деревни Труженик потерялся 75-летний череповчанин. Пенсионер пошел за грибами вместе с семьей, но отбился от родственников и заплутал, а телефонная связь там плохо ловит. Волонтеры нашли мужчину только к вечеру: сильно устал, промок, замерз. Сидел на полянке.

Волонтерка поисково-спасательного отряда „Азимут“ Александра Васильева рассказала: «Сейчас уже рано темнеет, ночи холодные, в лесу оставаться очень опасно. В этом сезоне намного меньше заявок, чем в прошлом году. Это лето было жарким, леса стояли без грибов и ягод. А после дождей народ пошел в лес. Сейчас заявки в основном поступают на пожилых людей. Многие уходят в лес на авось, без телефона, легко одетые, без питья и еды, не предупреждают родственников о маршруте. Это значительно осложняет поиски».

За минувший сезон в лесах потерялись 64 вологжанина.