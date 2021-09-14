На Вологодчине разыскивают пострадавших от действий мошенника

Подозреваемый Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В городе металлургов правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, промышлявшего мошенничеством. Молодой человек активно развешивал в многоквартирных домах объявление о замене старых окон и дверей.

Мужчина выезжал к доверчивым заказчикам, даже брал замеры и, естественно, предоплату. После этого бесследно исчезал, так и не выполнив работу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Подозреваемый в полный рост Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Полиции удалось установить причастность хитрого череповчанина к 11 фактам мошенничеств. На данный момент правоохранители пытаются разыскать еще пострадавших от действий данного человека. Если вы стали жертвой злоумышленника, позвоните в полицию Череповца 67-10-03 или обратитесь в ближайший отдел.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.