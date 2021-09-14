Вологжанин собрал крыжовник с кустов соседки и пропил

Предприимчивый сосед был оштрафован Фото: материалы пресс-служб

Десять литров крыжовника похитил у соседки никольчанин. Дело дошло до суда. При рассмотрении дела стало известно, что вечером 12 июля около 20:00 мужчина зашел на приусадебный участок и собрал с кустов ягоды крыжовника. Инцидент произошел в дерене Нигино Никольского района.

Как оказалось, ягоды он продал и деньги пропил. А в судебное заседание мужчина не явился. Однако, согласно его письменным объяснениям, мужчина продал крыжовник, чтобы купить спиртное. Мировой судья по ст. 7.27 КоАП РФ назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Ранее пресс-служба судов сообщала о попавшей под суд вологжанке, которая украла 14 кочанов капусты.

Мировой судья в Вологодском районе привлек к административной ответственности 55-летнюю жительницу Вологды по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества). 26 сентября 2020 года она возле деревни Шоломово Сосновского сельского поселения с края капустного поля похитила 14 кочанов. Всего капуста потянула на 36 килограммов, ущерб СХПК «Племзавод Майский» составил 540 рублей - 15 рублей за килограмм. Сотрудникам полиции вологжанка пояснила, что в тот день была чудесная погода, и она решила съездить на природу за вдохновением, так как она рисует картины и делает поделки. Проезжая рядом с капустным полем, она увидела лежащие на обочине дороги кочаны капусты. Решив, что капуста ничья, она погрузила их в свою машину и уехала. Однако мировой судья признал вологжанку виновной в совершении правонарушения и назначил ей административный штраф в размере 1000 рублей.