В Череповце запустили новый автобусный маршрут 6Э

В Череповце с понедельника, 13 сентября, начал свою работу новый автобусный маршрут, работающий утром и в послеобеденное время. Ранее директор предприятия «Стальэмаль» обращался с просьбой о перевозке сотрудников. Рабочая группа, в которую вошел мэр города и директор Автоколонны №1456, решила запустить такой тестовый маршрут на месяц.

Автобус 6Э ездит с 6 до 8:30 утра с интервалом в 20 минут и с 14 до 17 часов. от остановки «Доменная» до «Стальэмали» в рамках проекта бесплатных пересадок. Об этом сообщила пресс-служба Агентства городского развития.

Маршрут должен быть востребован у сотрудников «Стальэмали», «Мебельторга», «Механики». Планируемый охват более 3000 пассажиров.