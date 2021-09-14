В Череповце электронные табло с расписанием появились в центре

В городе металлургов продолжают устанавливать электронные табло на остановках. Они уже появились у военного университета, у ТЦ «Маяк», у школы № 14, на Краснодонцев, 23. Последнее установили на улице Ленина у дома 76 рядом с площадью Милютина - остановка у ЗАГСа очень популярна у студентов.

"На табло отображается время прибытия всех маршрутов, проходящих через остановку. Точность очень высокая. Мы используем нашу систему, все данные по прибытию автобусов берем из нее. Если автобус исправно передает координаты, то погрешность максимум до 30 секунд. Любая задержка происходит из-за светофоров", - пояснил принцип работы директор ЦМИРиТ Андрей Лужинский.

В сентябре появятся еще несколько табло: на остановках на Наседкина, 3 и 21, Строителей, 31, у фанерно-мебельного комбината.