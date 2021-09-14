Водитель Почты России в Соколе присвоил перевозимые деньги

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Водитель «Почты России» присвоил 32 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба судов, из материалов дела следует, что 16 октября 2020 года мужчина, работая по трудовому договору водителем в УФПС Вологодской области АО «Почта России» в г. Соколе, взял из мешка в служебной машине 32 000 рублей. Он распорядился ими по своему усмотрению.

Дело поступило в суд с ходатайством дознавателя о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Водитель возместил ущерб. Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 35 с учетом мнения сторон прекратил уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ в отношении подозреваемого с назначением ему судебного штрафа в размере 30 000 рублей.