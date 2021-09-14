Спасатели и волонтеры ищут троих грибников в вологодских лесах

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МЧС сообщает еще о четырех вологжанах, которые ушли в понедельник в лес и заблудились. Трое провели ночь под открытым небом, один из грибников смог выбраться на дорогу.

13 сентября в лес возле деревни Чуваксино Грязовецкого района ушли в лес и заблудились 55-летний мужчина и 47-летняя женщина. Вечером стемнело, пошел дождь, поиски продолжались до 23 часов, но люди так и не были обнаружены. С утра поиски возобновлены.

13 сентября в лес возле деревни Тюхтово Устюженского района за грибами отправился 82-летний мужчина. Он заблудился, поиски результатов не дали. С утра 14 сентября они были возобновлены.

13 сентября в лесу у деревни Селище Усть-Кубинского района заблудился мужчина 1949 года рождения. В полной темноте, около 21:40, пенсионер смог найти дорогу домой, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

С начала года 68 "потеряшек" попали в официальную статистику региона.