Великовозрастные череповчане примкнули к армии вандалов-подростков

Стоп-кадр видео

Мэр Череповца Вадим Германов продолжает борьбу с вандалами на своей страничке ВКонтакте. Именно там появляется информация о "героях" дня. Парад продолжается, меньше вандалов е становится. Напротив, отряд ребятишек усилился великовозрастным дядечкой. На камеру наружного наблюдения в Парке 200-летия Череповца попало, как мужчины намереваются сбить ее баскетбольным мячом. На глазах у детей великовозрастный мужчина, голова которого похожа на баскетбольный мяч, сбил-таки камеру.

"Мысль о том, что видео записывается и хранится в архиве, похоже, в голову так и не пришла", - высказывает мнение мэр. "Ненависть некоторых горожан к камерам видеонаблюдения поражает. Складывается впечатление, что среди нас агенты под прикрытием, которым никак нельзя «засветиться». Уличные камеры предназначены для вашей безопасности. Если вы не находитесь в розыске и не совершаете противоправных действий, то никого не будет волновать, где и с кем вас увидел «Безопасный город»" - заверил Вадим Германов.

Как оказалось, полиция оперативно сработала: она задержала "басктеболиста". Видимо, ущерб и затраты на восстановление камеры дядечке придется возместить в полном объеме.