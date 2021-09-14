Вологодский председатель ДОСААФ присвоил 200 тысяч рублей и купил автомобиль

В Вологодской области директор регионального отделения ДОСААФ попал под статью. 52-летний мужчина решил разбогатеть, но незаконно. Он заключил фиктивный договор на обслуживание автотехники со своей фирмой - ООО «Патриот Авиа». При этом фирма не выполняла никаких работ. Однако средства со счета аэроклуба - 256 тысяч рублей, были перечислены.

Как выявило следствие, директор РАУСЦ ДОСААФ России забрал себе из них 200 тысяч и приобрел себе отечественную машину - «Ладу Гранту». Следователи квалифицировали действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата). Дело дошло до суда.

Суд назначил 52-летнему мужчине 2 года условно, с испытательным сроком 2 года и взыскал с него потраченные 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов. При этом ему вернули должность председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Приговор в законную силу не вступил.