Метеорологи пугают вологжан резким похолоданием

Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил вологжан о похолодании, которое произойдет в ночь на 14 сентября. С запада на восток по Вологодчине пройдется холодный атмосферный фронт. Ветра станут северными, регион начнут охлаждать воздушные массы - произойдет «обвал холода», настоящая осень.

В понедельник, 13 сентября, в Вологодской области пришли грозы и сильные дожди. С вечера понедельника и до вечера вторника ожидаются сильные ветра с порывами 15-18 м/c. Ливни в регионе продлятся как минимум до вечера 14 сентября. Температура начнет понижаться, во вторник днем уже около +8..13°C, ночью +4..9°C, а в течение недели будет еще холоднее. На неделе ожидаются кратковременные дожди.