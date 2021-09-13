Череповчане рвут и мечут: горячая вода и тепло появятся лишь 14 сентября

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В Череповце жители Зашекснинского района до сих пор остаются без горячей воды и отопления - на дворе уже не май месяц. Работы должны были пройти на теплосетях с 10 по 13 сентября. Изначально подрядчик «Газпром теплоэнерго Вологда» установил срок в неделю, но мэрии такие временные рамки не понравились. В результате, Газпром не успел все равно...

Мэр Череповца Вадим Германов выехал проконтролировать ход работ: "В Зашекснинском районе работы завершаются. Подрядчик «Газпром теплоэнерго Вологда» в установленные сроки, трое суток, уложиться не смог. Все выходные наши специалисты провели на Рыбинской, помогали, чем могли, но процесс быстрее так и не пошел. Вынуждены извиниться перед вами за наших партнеров". Специалисты обещают горячую воду и тепло в квартиры Зашекснинского района завтра. Посмотрим, сбудется ли этот прогноз.

Мэр города грустно смотрит на ход работ

Сити-менеджер заметил, что на бульваре Доменщиков работы уже завершены - идет промывка и заполнение систем. Уже к вечеру местные жители начнут радоваться теплу и горячей воде. Всю информацию передают в УК.

Череповчане вне себя - многие сравнивают отключение тепла с попадением в каменный век, даже просят оплатить электроэнергию - ведь многие, чтобы не замерзнуть включают на полную обогреватель и теплые полы. Хорошо, что не газ! Многие не понимают, почему же все необходимые работы не были проделаны летом? Расстроенные горожане спрашивают о ситуации с отоплением под каждым постом мэра...