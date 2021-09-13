В Соколе из огня вытащили 5-летнюю малютку и мужчину с женщиной

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Соколе в 21:43 10 сентября на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило тревожное сообщение от очевидцев о жутком пожаре. В пятницу вспыхнул частный деревянный рубленый дом размером 6x8 метров на улице Рабочей.

К счастью, смерти местным жителям удалось избежать. Спасатели вынесли из горящего дома пятилетнюю девочку. Спаслись и 35-летняя женщина с 43-летним мужчиной, однако они получили относительно легкие ожоги 1 и 2 степени, у сокольчанки - практически всего тела и легких.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, наибольшие термические повреждения обнаружены в большой комнате у дивана. Остальные помещения полностью закопчены, часть остекления - отсутствует. Причиной страшного пожара называют неосторожное обращение с огнем.