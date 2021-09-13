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Происшествия13 сентября 2021 15:17

Вожегодец погиб в пламени чужого дома

Трагический пожар произошел в поселке Вожега на улице Комсомольской
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В ночь с воскресенья на понедельник загорелся деревянный частный дом в поселке Вожега. 12 сентября в 23:52 на пульт 22 пожарно-спасательной части поступил тревожный звонок: специалисты выдвинулись на место, однако не смогли помочь земляку...

Как выяснилось, в доме с разрешения собственника проживал 62-летний мужчина. На пепелище обнаружили, скорее всего, именно его останки.

В пламени сгинула кровля, все имущество и даже пристроечка в 24 кв.м. Как сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области, на данный момент рассматриваются две версии возникновения огня: неосторожное обращение с пламенем, либо неисправность электрооборудования.