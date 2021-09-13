Вожегодец погиб в пламени чужого дома

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В ночь с воскресенья на понедельник загорелся деревянный частный дом в поселке Вожега. 12 сентября в 23:52 на пульт 22 пожарно-спасательной части поступил тревожный звонок: специалисты выдвинулись на место, однако не смогли помочь земляку...

Как выяснилось, в доме с разрешения собственника проживал 62-летний мужчина. На пепелище обнаружили, скорее всего, именно его останки.

В пламени сгинула кровля, все имущество и даже пристроечка в 24 кв.м. Как сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области, на данный момент рассматриваются две версии возникновения огня: неосторожное обращение с пламенем, либо неисправность электрооборудования.