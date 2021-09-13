На родине Деда Мороза рискнули выращивать кукурузу, но ее украли местные жители

На родине Деда Мороза, в Великоустюгском районе Вологодской области в 2021 году решились посеять кукурузу. В этом сентябре убирают первый урожай таких злаков. Аграрии считают, что эксперимент удался. Журналисты телеканала «Русский Север» лично съездили на золотые кукурузные поля.

Как оказалось, кукурузу на 200 гектаров засеяло одно из сельскохозяйственных предприятий района - урожай пойдет на корм крупному рогатому скоту. Эксперимент был рискованным - все-таки на Северо-Западе России суровый климат. Однако аграрии подстраховались: с умом выбирали семена и сельхозтехнику, а саженцы щедро удобряли и подкармливали. Урожайность составила 400-450 центнеров с гектара, что в разы превышает остальные кормовые культуры.

Выяснилось, что взрастили не только одни лишь стебли да листья, но даже початки. Как сообщил руководитель предприятия, местные жители украли кукурузы с 3 гектаров - видно, вкусная! Высадить необычную для севера культуру планируют и в следующем году.