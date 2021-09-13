В Череповце на маршрут вышли первые "Львята"

Фото "Львенка" со страницы мэра

В городе металлургов сообщил о долгожданном событии: началась эксплуатация трамваев 71-911ЕМ. Утром 13 сентября первые «Львята» вышли на маршрут № 4. По заявлению Вадима Германова в течение недели на линии начнут работать все 12 вагонов. До этого они лишь курсировали по городу в режиме обкатки.

На данный момент к завершению подходит обучение водителей новой модели транспорта. Как сообщил мэр, для полного обновления обновления подвижного состава Череповцу нужны еще 30 трамваев: "Рассчитываем, что в следующем году федеральный проект «Чистый воздух» выделит Череповцу средства на новые вагоны". Планируется сделать трамвай скоростным и удобным транспортом. Напомним, в этом году было закуплено 12 трамваев на 547 млн рублей: один состав "Богатырь" до 170 пассажиров, остальные "Львята" до 155 человек.

Многие череповчане озаботились вопросом состояния трамвайных путей. Хотя "Львята" неплохо ходят и по старым рельсам, в городе собираются со временем сменить всю трамвайную инфраструктуру - в 5 этапов. Сначала обновят 7 км 200 метров участка от Олимпийской до Судостроительной. Работы оцениваются в 523 миллиона рублей, которые планируют получить из федерального бюджета.