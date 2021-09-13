В Вологде на видео попало кровавое ДТП с пешеходом

В Вологде в половину седьмого утра произошло ДТП с участием пешехода. На перекрестке Герцена - Левичева 13 сентября мужчина рискнул перейти дорогу на красный свет и поплатился. Вологжанин почему-то решил пойти по диагонали, хотя пешеходные секции тут загораются в разное время - такой переход невозможен.

Его пропустила одна машина, но следующая за ней в соседнем ряде не заметила мужчину на проезжей части и сбила. В последний момент нарушитель ПДД попытался выбежать из настигающего его автомобиля, но оказался недостаточно быстр. Белый внедорожник, вероятно УАЗ Патриот, на полной скорости сшиб пешехода, который после удара еще пролетел несколько метров. Его госпитализировали с тяжелейшими травмами. Момент страшного ДТП попал на камеры видеонаблюдения. В соцсетях на пострадавшего уже обрушились с критикой, а водителя жалеют.

UPD: отдел ГИБДД города Вологды сообщил, что 36-летний мужчина оказался пьян и переходил улицу на красный сигнал. Его сбил УАЗ «Хантер».