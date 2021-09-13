Лобовое столкновение с грузовиком унесло три жизни под Шексной

Легковушку смяло Фото: по Череповцу ОГИБДД

12 сентября в час ночи в Шекснинском районе на федеральной трассе Вологда-Новая Ладога произошло смертельное ДТП. На 45 километре автодороги, 58-летний череповчанин на Шевроле Лачетти вылетел на встречку, где влобовую врезался в грузовик Хово. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В результате страшного столкновения все в легковушке погибли: водитель, 55-летняя череповчанка и 40-летний мужчина. Водитель грузовика, 60-летний житель Тотемского района, к счастью, не пострадал. Неизвестно, заснул ли водитель легковушки - время было позднее. Обстоятельства трагедии устанавливаются.