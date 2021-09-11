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Происшествия11 сентября 2021 16:29

В Вологде машина вылетела с путепровода и разбилась

Лихач пытался уйти от погони правоохранителей
Евдокия САХАРОВА
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Фото Степана Сташко, чат baza.net

Фото Степана Сташко, чат baza.net

В Вологде ночью 11 сентября правоохранители заметили подозрительную машину, совершавшую опасные маневры на дороге. На требование остановиться водитель лишь поддал газу. Инспекторы ДПС организовали погоню за белым «Шевроле», которая окончилась эпичным падением авто с высоты: на трассе М-8 в районе Ватланово и СНТ Дубрава лихач вылетел с путепровода и врезался в откос.

Как утверждают свидетели, машину занесло на высокой скорости, в результате она пробила ограждения и рухнула вниз, упав на бетонные плиты.

Фото Степана Сташко, чат baza.net

Фото Степана Сташко, чат baza.net

Пока информации от полиции нет. О пострадавших ничего неизвестно, однако машина явно получила критические повреждения.

Свидетели говорят, что это арахис

Свидетели говорят, что это арахис