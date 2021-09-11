Фотозоны с видом на новый Архангельский мост появятся в Череповце

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области провел выездное совещание в Череповце у строящегося Архангельского моста. По мнению главы региона, такое грандиозное сооружение станет украшением города, поэтому планируется построить еще и фотозону с видом на мост в створе улицы Архангельской, чтобы любой желающий мог сделать интересные фотографии. Там и пройдет торжественное открытие объекта. Размеры фотозоны 90x60 метров. Напомним, мост планируется открыть 14 августа 2022 года. Помимо этого, еще одна смотровая площадка появится и в Макаринской роще на средства города.

Фото со страницы губернатора

Олег Кувшинников ввел вологжан в курс дела: "Через год транспортная система Череповца изменится кардинально. Это произойдёт в том числе благодаря реконструкции Шекснинского проспекта. Участок от Октябрьского проспекта до Рыбинской готов на 80%. Началось строительство Шекснинского проспекта от улицы Рыбинской до Южного шоссе. Завершается капремонт путепровода через железнодорожные пути на Архангельской. Меньше чем через год мы откроем Архангельский мост, транспортный поток на путепроводе возрастёт, и мы должны быт готовы к этому. Проезд по путепроводу станет безопасным для всех видов транспорта".