МТС провела скоростной интернет в деревни к началу делового сезона

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К началу учебного года и нового делового сезона МТС улучшила связь в пяти районах Вологодской области. Такой новостью в Фейсбуке https://www.facebook.com/vashever поделился директор вологодского филиала МТС Владимир Шевердин. Новые базовые станции заработали в Вологодском, Междуреченском, Череповецком, Бабушкинском и Верховажском районах.

«Для тех, кто предпочитает полную удалёнку, с пледом, чаем, деревенскими красотами, ну и начальником по видеосвязи, мы установили новые базовые станции. Теперь скоростной мобильный интернет доступен в поселках Зайчики и Туровец, селе Куркино, деревнях Перьево, Фоминская, Коротово и Ильинское», - написал Владимир.

МТС также расширила емкость сети LTE в городах, что позволило увеличить скорость интернета на фоне растущего трафика в начале делового сезона.

«Летом мобильный трафик плавно «переезжает» из городов в районы, а с началом делового сезона возвращается домой вместе с нами: снова начинаем много говорить по телефону по работе, проверять почту и править документы с мобильного. Многое ведь так и осталось онлайн.

А чтобы скорости интернета росли, как и наша активность, мы немного «подшаманили» и увеличили емкость сети LTE в Вологде, Череповце, Шексне и в селе Верховажье», - уточнил эксперт.