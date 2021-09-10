Грузовой поезд на станции Вологда-II врезался в отечественную легковушку

Фото: пресс-служба СЖД

В Вологде отечественная легковушка пыталась переехать железную дорогу там, где нет переезда. ЧП случилось на станции Вологда-II.

"Несанкционированный выезд автомобиля на железнодорожные пути на станции Вологда II на движение пассажирских поездов не повлиял", - пишет Город Во о ссылкой на пресс-служба Северной СЖД.

ЧП случилось 9 сентября в 23:45 на пешеходном переходе на станции Вологда -II. ВАЗ-2107 выехал на железнодорожные пути, машина застряла, ее водитель бросил. Машинист, увидев автомобиль на путях, попытался остановить грузовой поезд, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате происшествия никто не пострадал, подвижной состав не поврежден, легковушка получила повреждения. На движение пассажирских поездов ЧП не повлияло.

Старожилы вспоминают, что раньше, до постройки Ленинградского моста, здесь, в створе улицы Кирова, был железнодорожный переезд, курсировал автобус маршрута №1, соединявший областную и городскую больницы.