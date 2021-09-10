На десятки лет воняющую у Локомотива канализацию поставили фильтры

Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды сообщил о радостном событии: на канализацию в районе стадиона Локомотив установили адсорбционные фильтры. Местные жители десятки лет жалуются на невыносимый запах.

Сергей Воропанов пояснил: "В этом месте соприкасаются несколько коллекторов разного диаметра, и, так сказать, высвобождаются не самые приятные ароматы".

Прибор для контроля качества воздуха Фото: администрация города Вологды

Напомним, коллектор был проложен там еще в 1992 году, когда это место было практически за городом. Со временем там появился жилой район и нагрузка на сети возросла, но проблему так и не решили до этого дня.

Мэр рассказал, что работники водоканала установили 4 фильтра еще в конце августа, а зимой был смонтирован еще один. 10 сентября представители специализированной организации отобрали пробы воздуха. Результаты можно ждать через неделю.

Фото: администрация города Вологды

Местные жители в комментариях написали, что вроде пока запаха нет. Другие заметили, что он может появиться перед сменой погоды.

В ноябре 2016 года технический директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Николай Усачев заявил, что проблема может быть решена за 5 млн рублей.