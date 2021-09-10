В общежитии преподавателей вологодского университета обнаружена граната

Капитальный ремонт крыши общежития начался еще летом

В Вологде гранату нашли на чердаке общежития преподавателей университета. Крышу здания на улице Лермонтова,9 начали капитально ремонтировать этим летом. Заменены стропила, начали укладывать металлическую кровлю. Окончание работ, согласно плану, 30 сентября. Однако сегодня работы были сорваны. На место выехал ОМОН и скорая помощь.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, на чердаке рабочими был обнаружен боеприпас. На место выехали специалисты. Рабочие и жильцы были эвакуированы.

"Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали находку и установили, что данным предметом является ржавая ручная граната РГД-33, не представляющая опасности для окружающих. Росгвардейцы передали ее сотрудникам полиции", - сообщает пресс-служба ведомства.