30-летний папаша выплатил 120 тысяч рублей алиментов только благодаря судебным приставам

В Вологодской области судебные приставы принудили выплатить долг по алиментам нерадивого папашу.

120 тыс. рублей было взыскано с 30-летнего гражданина. Он обязан платить четверть всех видов заработка на содержание ребенка 2011 года рождения. Однако мужчина материальной помощи сыну практически не оказывал. В течение двух лет он тратил на содержание ребенка незначительные суммы, размер задолженности по алиментам достиг порядка 120 тыс. рублей. Суд потребовал выплатить долг. Однако потребовалось вмешательство судебных приставов. Они вынесли постановление об ограничении права на выезд за пределы страны, предупредили мужчину об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, принудили выплатить долг с доходов.

В результате мужчина погасил задолженность в полном объеме, передав денежные средства матери ребенка.

ФССП России по Вологодской области советует проверить себя на наличие задолженности можно с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте www.r35.fssp.gov.ru. Также эту информацию можно получить с помощью мобильного приложения «ФССП России» и «Единого портала государственных и муниципальных услуг».