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Спорт10 сентября 2021 14:04

В поселке Тоншалово под Череповцом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Торжественная церемония открытия вместе с губернатором Вологодской области прошла 9 сентября
Евдокия САХАРОВА
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Новый ФОК

Новый ФОК

В поселке Тоншалово Череповецкого района закончилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - важное событие для местных жителей.

Тренер по баскетболу Сергей Ситников поделился впечатлениями от нового здания: «Очень хороший пол, щиты, зал светлый и удобный – атмосфера фантастическая! Неправильно сказать, что нам этого не хватало, у нас этого не было! В таком зале приятно заниматься любым видом спорта, ребята довольны. Будем здесь принимать не только районные соревнования, но и областные. Не все нам выезжать - пусть к нам едут».

9 сентября прошло торжественное открытие ФОКа. В церемонии принял участие губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и назвал здание ФОКом XXI века.