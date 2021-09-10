В Череповце на проспекте Победы появилась первая бесплатная электрозаправка

Фото со страницы мэра

В Череповце открылась первая заправка-зарядка для электромобилей. К тому же, бесплатная. Объект появился по адресу проспект Победы, 85 г - около офиса компании «Промэлтех», которая и установила зарядку. Мэр города отметил в соцсети, что без оплаты там можно заряжать даже электросамокаты, мобильные телефоны и другие гаджеты.

Вадим Германов заметил, что в прошлом году в городе металлургов было зарегистрировано лишь 4 электромобиля, а в этом еще 14. До конца 2021 года у «Леруа Мерлен» появится еще одна такая электрозаправка, которую установит «Северная сбытовая компания».

Мэр заявил: "Постепенно и в нашем городе приобретение электромобиля перестает казаться совсем уж безумной идеей".

Однако, у электромобилей есть и несколько нюансов. Они чувствительны к холодным температурам - заряд батареи падает, а отопление ест много электричества. Кроме того, важный пункт экологической повестки - утилизация аккумуляторов, которые могут стать токсичными для окружающей среды. Зато отсутствие выхлопа улучшает воздух в городах.