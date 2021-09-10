Стали известны подробности приключений 9-летнего череповчанина, пропавшего на сутки

Ребенок жив и здоров Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце найден потерявшийся 9-летний Андрей Фомичев. Он ушел в 11:30 после уроков из школы №6 и исчез на сутки. 10 сентября около полудня ребенка, к счастью, нашли. Правоохранители раскрыли подробности приключений школьника.

Мать мальчика забила тревогу еще 9 сентября: она обратилась в полицию. Личный состав УМВД России по городу Череповцу и волонтеры занялись поиском пропавшего. Первым делом они проверили круг общения ребенка. Оперативники организовали поквартирный обход, и это принесло успех. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Мальчик ночевал у своего друга на улице Ленина. При этом взрослые о госте даже не подозревали. Дети заранее договорились держать это в секрете, а ночь Андрей проведет в платяном шкафу. Когда родители утром ушли на работу, малыши остались играть дома.

К счастью, все закончилось хорошо. На данный момент правоохранители общаются с причастными к инциденту взрослыми. Череповчане благодарят полицейских и волонтеров, которые активно участвовали в поисках.