В Череповце байкер снес пенсионерку-нарушительницу

Фото Татьяны Славской

В городе металлургов 10 сентября в 8:20 утра произошло ДТП с участием пешехода. У дома № 131 по улице Ленина 62-летняя женщина решила перейти проезжую часть не по зебре. В результате, оказалась на больничной койке.

Фото Татьяны Славской

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Череповцу, бесстрашная дама вышла на дорогу из-за припаркованного автомобиля, поэтому ее было не видно до последнего момента. 29-летний мотоциклист сбил пенсионерку. Ее госпитализировали в облбольницу № 2. Ее жизни ничто не угрожает.

Однако, судя по тому, насколько далеко улетел на дороге ботинок пострадавшей, можно предположить силу удара, который получила пенсионерка от транспортного средства... Местные жители сообщают, что этот участок улицы особенно опасен: там очень далеко идти до пешеходного перехода, поэтому многие перебегают тут, включая посетителей алко-магазина.