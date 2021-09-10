В Череповце нашли 9-летнего мальчика, пропавшего на сутки

Фото: ПСО "Ты не один"

Андрей Фомичев 9 сентября в 11:30 ушел из школы №6, но домой так и не пришел. Полиция и волонтеры начали поиск и распространение информации.

Родители других детей из той школы утверждают, что видели как мальчик пошел домой. Только, видимо, он плохо знает дорогу... К счастью, ребенка удалось найти 10 сентября около полудня. Местонахождение младшеклассника было неизвестно целые сутки.

Что произошло с ребенком пока выясняется. Волонтеры ПСО "Ты не один" сообщили, что мальчик жив и здоров.

UPD: Стали известны подробности приключений 9-летнего череповчанина, пропавшего на сутки (подробнее)